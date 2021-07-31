Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın kayınpederi, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Oktay ve Murat Oktay’ın dedeleri, Lidya Yapı A.Ş. Onursal Başkanı Çetin Oktay son yolculuğuna uğurlandı.

Çetin Oktay’ın cenaze namazı Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze töreninde Çetin Oktay’ın eşi Asuman Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, merhumun torunları, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Oktay, Murat Oktay ve eşi Margaux Oktay taziyeleri kabul etti.