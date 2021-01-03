Çetin Ceviz 2 fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından uğursuz olarak görülen Hatice sonunda aradığı aşkı bulmuş ve Tahsin ile evlenmiştir. Düğün geceleri Tahsin’in babasının vefat haberi ile yeni evli çiftimiz apar topar köyün yolunu tutar. Babasının mirasının açıklanması ise herkesin ikinci bir şok yaşamasına sebep olur çünkü babası tüm mirasını Tahsin’e bırakmıştır. Tahsin’in kardeşleri ve köylülerle açık olan arası bu haberden sonra iyice bozulur. Yalnız ortada kimsenin bilmediği bir gömü vardır ve kardeşler bu gömüyü bulmak için kolları sıvarlar. Tahsin ve Hatice ise tüm yaşadıklarından sonra kendilerine kalan mirası sürpriz bir şekilde değerlendirmeye karar verirler.

Çetin Ceviz 2 filmi Pazartesi akşamı 23.30'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.