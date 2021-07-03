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Çetin Altay: Alışkanlık olmuş, kopamıyorum
'Oflu Hoca' filmleriyle tanınan Çetin Altay önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. 10 yıldır oturduğu Cihangir’den taşınsa da vazgeçemediği söyleyen oyuncu, “Alışkanlık olmuş” yanıtını verdi.
Canlandırdığı Oflu Hoca karakteri ile ünlenen oyuncu Çetin Altay 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile dünya evine girdi. Meryem Mila adında bir kız çocuğu olan Çetin Altay çok sevdiği Cihangir semtini terk edip Bahçeşehir'e taşındığını söyledi.