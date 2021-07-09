Çetenin altın zulası klozetten çıktı

İstanbul'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı evlere girerek hırsızlık yapan çete takibe alındı. Savcılıktan alınan izinlerin ardından teknik ve fiziki takip yaklaşık 2 ay sürdü. Yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemleri ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin 3-4 kişilik guruplar halinde sabaha karşı işe çıktıkları, kapılarının kilitli olmadığını tespit ettiği daireleri kapılarını kredi kartı kullanarak kolayca açtıkları öğrenildi. İçeri girdikten sonra evde buldukları ziynet ve elektronik eşyaları alan hırsızların kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlara yönelik yapılan çalışmada yapılan ara operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İSTANBUL VE ADANA'DAKİ ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Adana'da daha önceden tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 17 yaşındaki çete liderinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ÇALINAN 50 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLAR KLOZETİN İÇİNDE BULUNDU

Baskın yapılan evlerde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, antika saatler ile hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis baskın yapılan evlerin birinde yaptığı aramada çalıntı ziynet eşyalarını klozetin içinde buldu. Elinde uzun bir eldiven geçiren polis memurları çalınan altınların klozetin içinden güçlükle çıkardı. Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

ÇETE LİDERİ 18 YAŞINA GELMEDEN 53 KEZ YAKALANMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada 17 yaşındaki çete lideri Ç.F.'nin daha önceden 53 kez yakalandığı tespit edildi. Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ç.F.'nin polis kayıtlarına göre ilk suçunu 13 yaşındayken işlediği daha 18 yaşına gelmeden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer çelik kapı dahi olsa hırsızların kilitlenmeyen kapıları bir kaç dakika içinde kredi kartı, röntgen filmi gibi materyaller kullanarak açabildiklerini belirterek vatandaşlardan mutlaka kapılarını kilitlenmesini istedi.

26 HIRSIZLIK DOSYASINDAN İŞLEM YAPILDI