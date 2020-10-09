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Cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
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