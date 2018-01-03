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Cesur kız "Temimi" için okullarda kampanya başlatıldı

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 20:03 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 20:03

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail tarafından gözaltına alınan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye (16) destek için bir kamp


 "Ahed, ahdimizdir. Filistinli çocuklara özgürlük" temalı kampanya  kapsamında, Filistin'deki okullarda düzenlenecek bir takım etkinliklerle, İsrail  tarafından gözaltına alınan çocukların sorunlarına ışık tutulması hedefleniyor.
 
 Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı kurumlarının bünyesinde düzenlenen  kampanyanın ilk durağı olarak, Temimi'nin gözaltına alınmadan önce eğitim gördüğü  Ramallah'taki El-Bire Kız Lisesi seçildi.
 
Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam, lisedeki konuşmasında, bu  etkinliğin, işgal güçlerinin yaşam ve eğitim hayatından mahrum bıraktığı  Filistinli çocuklara destek olan okullar adına düzenlendiğini ifade etti.
 
Bakan Saydam, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahed,  annesi Neriman (40) ve kuzeni Nur'a (21) selam gönderdiği konuşmasında, "Kampanya  ile Filistinli çocukların yaşadığı zor şartları gözler önüne sermeyi  hedefliyoruz. Ayrıca hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması  için İsrail'e baskı yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
 
 "Bugün adı Ahed olan bir direniş destanına şahit oluyoruz." diyen  Saydam, sözlerine şunları ekledi:
 
"Sesimizin, dünya tarafından işitilmesini istiyoruz. Hayatta kalma  mücadelesi ve aramızdan ayrılanlara karşı vefamızı; ilim, umut ve kalemle  sürdürüyoruz."
 
Saydam, ayrıca öğrencilerin yerinin, sorgu merkezleri ya da işgal  mahkemeleri değil okul olduğunu vurguladı.
 
İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle  yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
 
Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere  gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından  gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi'nde 15 gündür düzenlenen  duruşmalarda Temimi ailesinin gözaltı süresinin uzatılması yönünde karar  alınıyor.
 
 "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
 
 "İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine  gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da  buluşmuştu.
 

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Hanzala Cesaret Ödülü Filistin Ahed et-Temimi
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