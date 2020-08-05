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Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:07 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 12:35

Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildiği öğrenildi.


İzmir'in Çeşme ilçesi kaymakamı 54 yaşındaki Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

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