15 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çeşme'de Şükrü rüzgarı! Kaslarıyla...

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:37 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 9:37

Ayayorgi Yuzu Beach’te denize giren oyuncu Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Karantinada sporuna devam eden Özyıldız, sosyal medyası için de bol bol fotoğraf çekti. Oyuncu, İstanbul’a gidince ‘Alice Müzikali’yle yeniden sahneye dönecek.


Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda objektiflere yakalanmıştı. Aldığı fazla kiloları ve tişörtünden görünen göbeğiyle herkesi şaşırtan oyuncu, yürüyüş yaparak form tutuyordu.
 
Şimdilerde fit vücuduyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, tatilden bir fotoğraf paylaştı. Şükrü Özyıldız, karantina günlerine ve o dönemlerde alınan kilolara dair göndermede bulundu.
 
KARANTİNA DÖNEMİ VE SONRASI 
 
Özyıldız, Buda heykelinin yanında poz verdi ve altına şu yorumu düştü; “Karantina dönemi ve sonrası.”
 
Bazı hayranları Şükrü Özyıldız’ın parmaklarına takıldı. Parmaklarına gelen bazı yorumlar şöyle:" Aşko ayak parmakların arşa çıkmış", "Ayakların bile yakışıklı geliyor Şükrücüm". "O derece senciyim."

ETİKETLER

magazin haber şükrü özyıldız
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.