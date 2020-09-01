Çeşme'de jet ski üzerinde yakalanan üç kişi eski asker çıktı!

Çeşme'de jet ski üzerinde yakalandılar. Alınan bilgiye göre, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.