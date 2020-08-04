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Çeşme'de 6 eğlence mekanı kapatıldı

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 0:08 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 0:08

İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 işletme yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal  mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili  tutanak tutuldu.
 
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe  kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15  gün süreyle kapatılmasına karar verildi.
 
Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis  ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi  ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.

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