Çerkezköy Kaymakamı Abban hakkında soruşturma başlatılmıştı! 'İndir şu arka ayağını'

KAYMAKAM ABBAN İLE VATANDAŞIN DİYALOGLARI

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, geçen Perşembe günü katıldığı koronavirüs denetimi sırasında Edirneliler Derneği'nde kül tablaları gördü. Masada oturan iki kişinin yanına giden Kaymakam Abban, "Sizi dışarıdan gördüm. Kapalı ortamda sigara içiyorsunuz. İşlem yapın, kapatın. Bu arkadaşlar üye mi? Sizler üye misiniz arkadaşlar? Üye olmayan arkadaşlara da işlem yapın” ifadeleri dikkat çekti.