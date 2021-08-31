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Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattının yüzde 47'si tamamlandı

31 Ağustos 2021 Salı - 13:30 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 13:34

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, 53 alt geçit, 59 üst  geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapılacağı proje  kapsamındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
 
Çalışmalarda yarıya yaklaşıldığını anlatan Bilgin, 530 milyon avroluk  projenin 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından  sağlandığını anımsattı.
 
Rayların döşeneceği yola yönelik çalışmalarda ilerlemenin yüzde 98'e  ulaştığını bildiren Bilgin, "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında  inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı.  Şu anda ilimiz sınırları içerisinde 18 kilometrelik ray döşendi. Projenin 31  Aralık 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
 
Projenin Türkiye açışından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin,  şöyle devam etti:
 
"Eski İpek Yolu'nu ortaya koyacak olursak Türkiye, zaten çok önemli ve  stratejik bir ülke. Her zaman göz önünde olan bir ülke. Bu ulaşım hinterlandıyla  birlikte yeni modern Demir İpek Yolu'nun da ana güzergahı olacak. İlimiz,  lojistik alanda hem İstanbul Havalimanı'na yakınlığı hem Bulgaristan Burgaz  Limanı'na yakınlığı hem Bulgaristan'daki 3 kapı ve Edirne'de 2 kapıya  yakınlığıyla birlikte demir yolu kapısıyla da hem konvansiyonel hem de hızlı tren  açısından çok imkanı yüksek bir il olacak. Ülkemizin, halkımızın kalkınmasında  çok önemli bir proje."
 
Ulaşım süresi kısalacak
 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile  Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate,  yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat  kapasitesi de 4 kat artacak.
 
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün  yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık  ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.
  
Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan projenin 275 milyon avrosu  Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.
 
153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun  sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri  çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu  köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.
 
Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar  kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi  tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.
 
Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve  fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje  kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski,  Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

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Çerkezköy-Kapıkule Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi demir yolu
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