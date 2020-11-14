ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Ceren Yılmaz: 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor

Ceren Yılmaz: 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor

Ceren Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yılmaz, oynadığı dizi hakkında "Annem beni hiç eleştirmiyor. Hep çok güzel olmuş diyor ama anneannem gerçek sanıyor. 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor" dedi.

Ceren Yılmaz: 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor City's AVM'ye girerken görüntülenen Ceren Yılmaz, "Repo günüm diş doktoruna geldim. Birazda alışveriş yapıp Kapadokya'ya geri döneceğim" diyerek boş gününü değerlendirdiğini söyledi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.