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Ceren Yılmaz: 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor
Ceren Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yılmaz, oynadığı dizi hakkında "Annem beni hiç eleştirmiyor. Hep çok güzel olmuş diyor ama anneannem gerçek sanıyor. 'Kızımı zindana atmışlar' diye ağlıyor" dedi.
City's AVM'ye girerken görüntülenen Ceren Yılmaz, "Repo günüm diş doktoruna geldim. Birazda alışveriş yapıp Kapadokya'ya geri döneceğim" diyerek boş gününü değerlendirdiğini söyledi.