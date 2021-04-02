Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ceren Yılmaz sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tedavisine hastanede devam edilen güzel oyuncu, sevenlerinden dua etmelerini istedi.
CEREN YILMAZ KİMDİR?
Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.