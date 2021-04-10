Ceren Hindistan gelen mesajı ifşa etti! 'Sütyenle fırlamışsın, keşke...'

'Göz önünde olmanın en zor yanı pijamalarla markete gidememek' dedikten sonra Hindistan ev haliyle bir mekana gittiği o anları paylaştı.

Ceren Hindistan bu paylaşımından sonra kendisine gelen bir mesajı ise ifşa etti. Ceren Hindistan kendisine gelen "Sütyenle fırlamışsın dışarı keşke giyinseydin" diyen takipçisini ifşa ederek bu sözleri ti'ye aldı.

Ceren Hindistan yanıt olarak "Edepsiz namuzsuz Cero tüü... Sütyenle fırlamış bak bak" dedi.

SORU-CEVAP

32 yaşındaki oyuncu, Instagram'da gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Toksit ilişkilerden tam manasıyla kurtuldum, ayırt edebiliyorum' diyebiliyor musunuz? Diyorsanız nasıl yaptınız?

Kurtuldum, evet. Biraz yaşanmışlık, tecrübe. Hepimiz hatalarla olgunlaşıyoruz. Karpuz değil ki vurup bakalım. Hayatımdaki insan çok aşığım. İki seneyi geçti, henüz bir defa kavgamız olmadı. Ufacık bir trip bile yapmadık birbirimize. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Her gün şükrediyorum. Umarım değerinizi bilen ve sizi çok seven insanlarla kesişir yolunuz.

Sevgilin Instagram'dan tanımadığı birini takibe alsa, sen de fark etsen ne yaparsın?

Rahat bırakın şu erkekleri. Cool olun biraz, takmayın böyle şeylere. Ama ben kafasını duvara sürtüp küçük, mutlu kıvılcımlar çıkarırdım.

Bir ilişkide en önemli üç şey?

Güven, sohbet, zıtlık.

Kendinizi zeki buluyor musunuz?

Dünyanın en zeki kadınıyım.

Evlendikten sonra göz çapkını olduğunu fark ettiğiniz kocanıza ne yaparsınız?

Kürekle döv.

İstanbul ya da Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor musun?

Kızımın akademik kariyeri için olabilir. Düşünmüyor değilim.

Survivor'a davet edilsen gider misin?

Gitmem. Aç kalmaya tahammül edemem. 3-5 kişiyi tokatlarım, diskalifiye olurum.

En çok gitmek istediğin yer?

Güney Fransa . Uçuşlar kapalı olmasa gidecektik. Fakat korona bizi mahvetti.

Göz önünde olmanın en zor yanı?

Pijamalarla markete gidememek.

En etkilendiğin film?

Inception

Ceren Hindistan, "Kıskanç bir kadın mısın?

Bir erkek için vazgeçilmez olmasının sırrı nedir?" sorusuna ise "Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Kıskançlık zor ve hastalıklı bir konu" cevabını verdi.