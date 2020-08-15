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Cerablus'ta terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:38 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 11:38

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.


Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan  Cerablus merkezinde, yerel meclis binası ve Cerablus Hastane yakınlarındaki  bölgede bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.
 
Terör saldırısı sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
 
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının  terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü  YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör  eylemleri düzenliyor.
 

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Cerablus terör saldırı
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