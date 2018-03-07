Cerablus'ta bombalı araçla saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden arındırılan Cerablus’ta, teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda 1'i yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10’un üzerinde kişi ise yaralandı.

