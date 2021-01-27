Cep telefonuna indirilen uygulamalar can yakabilir!

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Av. Gamze Özçelik, cep telefonuna indirilen uygulamalara verilen izinlerin cep telefonuna indirilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kişisel verileri güvenilir olmayan şirketlere karşı korumanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Özçelik, WhatsApp’ın yeni gizlilik politikasının toplumda yeni bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çekerek, “WhatsApp’ın gizlilik güncellemesini ertelemesi doğru değil. Bu karardan tamamen vazgeçmeliler” dedi.

Teknolojinin hem hayatı kolaylaştırdığını hem de kullanım alışkanlıkları açısından farklı deneyimler sunduğunu söyleyen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Av. Gamze Özçelik, cep telefonuna indirilen uygulamaların kullanıcılardan istediği izinlere bu nedenle çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Özçelik, “Toplumda WhatsApp ’ın gizlilik politikası ile ilgili bir farkındalık oluştu ancak bu yeterli değil. Cep telefonundaki bütün uygulamalar kullanıcılardan bir takım izinler ister. Bu izinin bir kısmı programın sağlıklı çalışmasını sağlarken, bir kısmı da kullanıcıya ait gizli bilgileri gereksiz yere toplar. Kullanıcılar tüm uygulamaları cep telefonuna indirmeden bir kez daha düşünmeli. Özellikle güvenilir olmadığını düşündüğünüz uygulamaları cep telefonunuza indirmemelisiniz. Uygulama ile ilgili uygulama mağazasına yapılan yorumları dikkatli okumalısınız. Özellikle yüz değiştirme programları, sanal güzelleştirme programları, ses kayıt programlarının pek çoğunun popüler uygulama mağazalarından kaldırıldığını ya da kısıtlandığını söylemekte yarar var. Bir uygulamayı telefonunuza indirmeden önce uygulamanın güvenilir olup olmadığına, sizden hangi izinleri istediğine emin olun. Emin olmadığınız uygulamaları cep telefonunuzdan hemen kaldırın” dedi.

"Güncelleme geri çekilmeli"