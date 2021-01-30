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Cep telefonu ve interneti olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi...

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:45 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:45

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.


 İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi  (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.  Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi. Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet  türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV  oranı yüzde 10 oldu.
 
  

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