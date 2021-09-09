Cep telefonu ve bilgisayar boyun düzleşmesine neden oluyor!

Cep telefonu ve bilgisayar önünde uzun zaman geçirmek duruş bozukluklarına neden oluyor. Bunların en başında da boyun düzleşmesi geliyor. Boyun ağrıları yaşayanların büyük çoğunluğunda boyun düzleşmesinin görüldüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Molaali, sorunun tedavi edilmemesi halinde kişide yaşam kalitesinin olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.

Hareketsiz yaşam tarzı ve gelişen teknoloji ile telefon ve bilgisayar başında fazla vakit geçirmek duruş bozukluğuna sebep olurken aynı zamanda boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıklarına da neden olabilir. Boyun düzleşmesinde en sık yaşanılan şikayet boyun ağrı sıdır. Ağrı, farklı bölgelere yayılabilir ve tedavi edilmediği taktirde kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden, Dr Öğretim Üyesi Hasan Molaali ‘Boyun düzleşmesi nedenleri ve tedavisi’ hakkında bilgiler verdi.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR?

Boyun düzleşmesi veya servikal kifoz; sağlıklı kişilerdeki omurganın boyun kısmındaki kavis olsan bölümün; çeşitli etkilerle düzleşmesi ve belirli şikayetlere yol açması durumudur. Sıklıkla boyun ağrısı şikayetleriyle kendini göstermektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlarda görülen duruş ve postür bozukluklarında artışlar gözlenmektedir. Baş öne eğik çalışmak, uzun süre telefona bakmak ve çeşitli mesleki koşullar ile tekrarlanan hareketler boyun düzleşmesine neden olabilirken sırtta veya bel bölgesinde skolyoz varlığında omurganın dengesi değiştirmesi de boyun düzleşmesi nedenleri arasında yer alabilir.

Kamçı yaralanması dediğimiz genellikle trafik kazalarında boyun omurgasının ani ve hızlı bir şekilde öne ve arkaya gidip gelmesi sonucunda omurgayı saran kas, bağ dokusu, ligaman ve fasyanın hasarlanması sonucu boyun düzleşmesi görülebilir.

Romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklarda.

Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir bu da boyun düzleşmesine neden olabilir.

Yaşlılık nedeniyle disklerde oluşan dejenerasyon ya da osteoporozda (kemik erimesi).

Omurgayı tutan bazı kanser türlerinde ve tüberküloz gibi bazı kronik enfeksiyonlarda da boyun düzleşmesi görülebilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Boyun ağrısı.

- Boyun hareketlerinde kısıtlılık.

- Dengesizlik.

- Baş ağrısı.

- Sırt ve omuz ağrısı.

- Şoku absorbe edecek kurvatur olmadığından omurga üzerine gelen darbeler daha ciddi yaralanmalara neden olabilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TANISI NASIL KONULUR?

Boyun düzleşmesinin nedenleri çok farklı olduğundan doktorunuz önce tıbbi geçmişinizi alıp sizi muayene edecektir. Görüntüleme olarak boyun düzleşmesi tanısı için omurga grafisi yeterli olmaktadır, ancak doktorunuz gerek gördüğü taktirde manyetik rezonans görüntüleme ya da bilgisayarlı tomografi isteyebilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boyun düzleşmesinin tedavisi, neden olan duruma göre farklılık gösterir. Sağlıklı yaşam biçimi ve ideal kiloda olmak omurgadaki aşırı gerginliği azaltmada etkilidir. Günlük yaşamdaki ergonomik problemlerin çözümü problemi çözmede yardımcı olabilmektedir. Ağrı tedavisinde analjezik ve kas gevşetici ilaçlar verilebilir. Ciddi boyun ağrılarında ve boyun hareketlerinin zor yapılabildiği durumlarda bir süreliğine boyunluk kullanılabilir. Fizik tedavi ve egzersizler ile kayropraktik uygulamalar boyun düzleşmesinin tedavisinde oldukça etkili olmaktadır.

BOYUN DÜZLEŞMESİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

- Boynunuzu zorlayan aktivitelerden kaçının.

- Sırt üstü veya yan yatmaya özen gösterin.

- Omurganın eğriliğini destekleyecek yastıklar kullanın. Yan yatarken baş ile omuz arasındaki boşluğu dolduracak, dengeyi sağlayacak yastık tercih edin.

- Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmayın.

- Ergonomik çalışın, herhangi garip bir duruş pozisyonuna girmeden vücudunuzu germeden veya bükmeden çalışın.

- Bilgisayar ekranınızın üst çizgisi göz hizasında veya birazcık altında olmasına dikkat edin.

- Boyun için eklem hareket açıklığı egzersizleri ile güçlendirme ve germe egzersizleri yapın.