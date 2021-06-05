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Cep telefonu kullanan milyonlarca aboneyi kapsıyor! Ücretsiz olarak verilecek
Akıllı telefonların hepsini kapsıyor. Yeni düzenleme. Abonelere ücretsiz olarak verilecek. Milyonlarca kişiyi etkileyecek ve zorunlu olacak. Söz konusu karara göre, abone mağduriyetinin yaşanmamasını teminen sesli mesaj bırakılması ve sesli mesaj alma/dinleme aşamalarında herhangi bir ücret yansıtılmadığı durumlar hariç olmak üzere abonelere hatlarını kolay ve ispatlanabilir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik imkan sağlanacak. Sesli mesaj alma/dinlemeye ilişkin ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsu açık, anlaşılır ve ücretsiz olarak abonelere verilecek.
Milyonlarca aboneyi kapsıyor. Akıllı telefonlar hakkında düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni kararına göre düzenleme milyonlarca kişiyi etkileyecek ve zorunlu olacak.