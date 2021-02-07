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Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yasak ama...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 14:37 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 14:37

Cep telefonu kullanan herkesi herkesi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yasak. Fakat firmalar bu yasağa uymuyor. Vatandaşların çoğu şikayetçi. Özellikle faturasız hatlar ile ilgili yapılan reklamların yanıltıcı niteliği tepki çekiyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, GSM şirketlerine, faturasız hatlarla ilgili tarifelerin reklamlarında, vergiler dahil tüm bedellerin belirtilmesi çağrısında bulundu.


Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, yaptığı yazılı açıklamada, bazı cep telefonu abonelerinden,  lira yükleme işlemlerinde, reklamlarda bildirilen bedellerin üzerinde fiyat  ödemek zorunda kaldıklarına dair başvurular geldiğini belirtti.
 
Özellikle çevrim içi satışlara ilişkin reklamlarda, iletişim  vergisinin belirtilmediğini iddia eden Önder, "İnternet üzerinden lira yükleyen  tüketiciler, reklamlarda gördükleri fiyata göre lira aldıklarında ilgili paketi  satın alamıyor. Reklamlarda 42 lira olarak sunulan paketi almak isteyen tüketici,  gerçekte bu paketi almak için 50 lira yüklemek zorunda. Konuyla ilgili çok sayıda  şikayet var." ifadelerini kullandı.
 
Önder, reklamlarda açık şekilde tüketiciye toplam bedelin bildirilmesi  gerektiğini vurguladı.
 
 Tüketicilere önerilerde bulunan Önder, şunları kaydetti:
 
 "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54-1. maddesi,  fiyatların tüm vergiler dahil gösterilmesini zorunlu kılmıştır. Yine aynı kanunun  61-3. maddesi, tüketiciyi aldatıcı reklamların yapılamayacağını hükme  bağlamıştır. Kanunun 63. maddesi, reklam kurulunu oluşturmuş ve yetkilerini  belirlemiştir. 77-12. maddesi de böyle bir durumda reklam kurulu tarafından  verilebilecek cezayı belirlemiştir. Tüketiciler haklarının ihlal edilmemesi ve  başkalarının da mağdur olmaması için tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve  bilgi noksanlarını istismar edici reklamlar konusundaki şikayetlerini Ticaret  Bakanlığı Reklam Kuruluna yapıyor ve yapmaya devam etmeli. Somut kişisel  mağduriyet durumunda tüketiciler, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren  ilan, reklam, bilgilendirme gibi belgeleri ispatlayarak tüketici hakem  heyetlerine, ara bulucuya ya da tüketici mahkemesine başvurabilir."
 
  
 

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