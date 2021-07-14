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Cep telefonu kullanan herkes için geçerli! Çoğu kişi bilmiyor, 20 gün...
Cep telefonu kullanan herkes için geçerli. Çoğu kişi haberdar değil. 20 gün süresi var. Eğer 20 gün sonra geri verilmezse şikayet edebilirsiniz. Koşulsuz iade ile ilgili de bilgi verildi. Güneşte uzun süre kalma, selfie çekerken suya düşme gibi nedenlerle günde yüzlerce telefon arızalanıyor. Çoğu vatandaş ise garantinin neleri kapsadığını bilmediği için servisle tartışma yaşıyor. Peki cihaz garanti dışına nasıl çıkar? Tüketicinin hakları neler? Ekstra sigorta hizmetleri var mı? Tamir süresi kaç gün olmalı? İşte telefonda garanti rehberi...