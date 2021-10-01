Cep telefonu fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Düşüyor

Cep telefonu fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yenilenmiş ikinci el telefon satışlarında KDV yüzde 18’den yüzde 1’e indi. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Devletin buradan yılda en az 1 milyar liralık kazancı olacak. Kayıtdışı bitecek” dedi. KDV indiriminin tüketiciye de yansıması bekleniyor.

Neredeyse tamamının kayıtdışı satıldığı ikinci el cep telefonlarında artık bambaşka bir dönem başladı. ‘Yenilenmiş ürün’ mağazalarında satılan bu tür cihazlarda KDV oranı dün Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. Yazılımsal ve donanımsal olarak tamamen eski haline getirilerek pazara sunulan bu cihazların 1 yıl da garanti süresi bulunuyor. Şu an 8 şirket Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alarak yenileme merkezi açtı.

1 MİLYARLIK KATKI

Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; Verginin düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Bu hem ülkemizin hem de vatandaşın menfaati için atılmış çok önemli bir adım. İkinci el cep telefonu satışlarının neredeyse tamamı kayıtdışıydı. Rakam 20 milyon adetlere ulaşıyordu. Verginin yüzde 1’e düşürülmesiyle devlete yılda en az 1 milyar liralık katkı sağlanacak” dedi.

TÜM TÜRKİYE’YE SATIŞ

Çoğu kişinin ‘cihaz daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmış olabilir, başıma bela açmasın’ endişesi ile ikinci el cep telefonu satın almaktan kaçındığına dikkat çeken Turnacı, “Bu merkezlerden gönül rahatlığıyla çok daha uygun fiyatlara cihaz satın alabilirsiniz. Her bir cihazın sertifikası bulunuyor. Bakanlıktan lisans alan firmalar aynı zamanda online kanallardan da satış yapıyor. Yani cep telefonu ve tabletleri kapsayan bu hizmet, Türkiye’nin her yerine yayılmış durumda” diye konuştu.

İŞTE YETKİLİ SATICILAR

Yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesindeki ‘tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar’ sayfasından yayımlanıyor. Şu ana kadar yetki belgesi alan firmalar ise şöyle:

Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri, Easycep Bilişim, Mobilfon Teknoloji, HB Bilişim, Ouno Teknik Servis, Vestel Ticaret Avcılar Venüs, KVK Teknik Servis.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?