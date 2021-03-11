Cep telefonu fiyatları düştü! 1.300 TL...

Türkiye’de cep telefonunda yerli üretim hamlesinin sonuçları fiyatlarda görülmeye başladı. Önceden 2.500 - 3.000 TL arasında fiyatlarda satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları 1.300 - 1.500 TL’ye geriledi. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye’de giriş seviyesindeki cep telefonu fiyatlarının sonunda, önceki seviye olan 1.500 TL bandına indiğini söyledi.

Yerli üretim hamlesinin giriş seviyesindeki telefon fiyatlarını önceki seviyesine getirdiğine işaret eden Turnacı, “Samsung’un cep telefonu üretimi başladı. A01 serisi telefonları, daha önceden 2.500 - 3000 TL seviyesindeydi. Türkiye’de üretilenler şu anda 1.300 - 1.500 TL’den satılmaya başlandı. Yerli üretim hamlesi cep telefonunda giriş seviyesini, olması gereken fiyat bandına getirdi” dedi.

Üst segment ne olur?

Turnacı, cep telefonunun her zaman temel ihtiyaç olduğunu savunduklarını anımsatarak, “Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği nedeniyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim sonucunda artık normale dönüyor. Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyordu. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor” bilgisini verdi. Mustafa Kemal Turnacı, tüketicilerin yüksek fiyatlı cep telefonu segmentinde de düşüş olacağı beklentisine girdiğini ancak bu modellerin Türkiye’de üretilmemesi nedeniyle fiyatta herhangi bir düşüş beklenmediğini de vurguladı.

‘MADE IN TURKEY’ YAZIYOR

Türkiye’de üretilmeye başlanan cep telefonlarının kutularında ‘Made in Turkey’ (Türk Yapımı), ‘Assembled in Turkey’ (Türkiye’de Montajlandı) yazılarının da olduğu dikkat çekiyor. Samsung ’un giriş seviyesi modeli A01’in kutusunda da Türkiye yapımı olduğu yazıyor. Oppo’nun da cep telefonu kutularında benzer yazı ve işaret olduğu görülüyor.