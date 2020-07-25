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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

İHA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 10:21

Aydın'da tamir edilmesi için teknik servisine bırakılan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Telefona takılı olan bataryanın patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanların yaşamlarını olumsuz etkilerken, teknolojik aletler için de büyük tehlike oluşturuyor. 
 
Yüksek sıcaklıklardan dolayı aşırı ısınan telefon bataryaları patlamalara davetiye çıkartıyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir cep telefonu teknik servisinde meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan bir cep telefonu sahibi tarafından tamir edilmesi için teknik servise bırakıldı. Tamir edilmek için sırasını bekleyen cep telefonuna takılı olan batarya iş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer'in telefon tamiri yaptığı sırada bir anda alev alarak patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan batarya Sürer'e korku dolu anlar yaşattı.
 
Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan patlamada çıkan alevler masanın üzerindeki kağıtları tutuşturdu ve telefon patlamanın etkisi ile masadan düştü. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Sürer olaya hemen müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

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