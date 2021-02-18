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Cep telefonlarıyla ilgili flaş karar! Belgesiz satılmayacak

18 Şubat 2021 Perşembe - 8:01 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 8:01

İkinci el cep telefonlarıyla ilgili flaş karar. Artık belgesiz satılmayacak. Cep telefonları mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek. Cihazın performans testleri yapılacak. BTK kayıtlarından kontrol edilecek.


Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek satışa sunulması için bir dizi standart belirledi. İşte ikinci el cep telefonu satışlarında getirilen yenilikler...
 
Yeni standartla getirilen yükümlülükler şöyle:
 
Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek. Cihazın performans testleri yapılacak. BTK kayıtlarından kontrol edilecek.
 
Kişisel veriler
 
Müşterinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Yenileme merkezi, telefonun fabrika ayarlarına getirilmesini sağlayacak. Yenilenen ikinci el cep telefonunun ambalajı, etiketi, garanti belgesi, IMEI numarasını içeren faturası ile reklam ve ilanına, ‘yenilenmiş ürün’ ibaresi yazılacak.
 
Cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum BTK’ya bildirilecek. Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek. Yenilenen cep telefonunun sertifika işlemi yapılacak ve bu sertifika yenilenmiş ürünle birlikte verilecek. (Milliyet)

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