Cep telefonlarında indirim! KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indiriliyor. İşte detaylar... İkinci el cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin düzenlemeler geçen yıl hayata geçirildi ve Ticaret Bakanlığınca buna yönelik yenileme merkezlerinin nasıl işleyeceği ile kurulacağına yönelik esaslar belirlendi.