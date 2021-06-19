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Cep telefonlarında indirim! KDV oranı yüzde...
Cep telefonlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! KDV oranı yüzde 1'e indirilecek. Detaylar belli oluyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Cep telefonlarında indirim! KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indiriliyor. İşte detaylar... İkinci el cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin düzenlemeler geçen yıl hayata geçirildi ve Ticaret Bakanlığınca buna yönelik yenileme merkezlerinin nasıl işleyeceği ile kurulacağına yönelik esaslar belirlendi.