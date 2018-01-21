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CENTCOM Komutanı Votel'den "Afrin" açıklaması

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 4:55 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 4:55

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.


Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta  basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.
 
Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda  kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları  olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin)  belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.
 
Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin  operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile  getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine  oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için  ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e  yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.
 
  
 

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