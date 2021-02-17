Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! Fiyatı...

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

ALİŞAN'IN ODASI MÜZE Mİ OLUYOR?

Konuyla ilgili bilgi veren gayrimenkul danışmanı, "Alişan'ın canlandırdığı Yunus karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek" açıklamasında bulundu.