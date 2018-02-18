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Cennet'in Gözyaşları 20. bölümde dengeler değişecek!

18 Şubat 2018 Pazar - 13:16 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 13:16

Cennet'in Gözyaşları 20. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin sevilen dizisi Cennet'in Gözyaşları yeni bölümde tüm dengeler değişecek. İşte Cennet'in Gözyaşları yeni bölümden ilk sahneler...


Pazar akşamları izleycisini ekrana kilitleyen Cennet'in Gözyaşları yeni bölümü heyecan dolu. Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de...
 
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
 
Alevler arasında kalan Melisa ve Cennet ölümle burun burunadır. Kaya ve Arzu çocukları için yanan eve dalarlar. Arzu ölümü göze alarak kızını kurtarmaya çabalar…Tehlike atlatılmıştır ama bunca şeyden sonra Melisa için kötü bir son olacaktır. Arzu buna müsaade edemez. Ne yapıp edip Melisa'yı kaçırmayı koyar kafasına. Selim ve Cennet her şeye ve herkese rağmen birbirlerine sıkıca sarılırlar. Bundan sonra aralarında sır da olmayacaktır.
 
Puzzle parçalarından Selim'e de bahseder. Yakında annesini bulacaktır Cennet. Melisa da artık yoktur. Her şey yoluna girecektir ama Selim'in Kaya ile ilgili kafasında sorular da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Güvenemediği bir tarafı vardır Kaya'nın…Kaya ise hem Arzu'yu bulmak için çırpınıyordur hem de daha büyük bir sorunla uğraşıyordur. Puzzle parçalarını öğrenir Kaya. Bununla da kalmaz, göndereni de öğrenir. Kaya'nın affı yoktur. Bu oyunu oynayanın işini bitirmeye kararlıdır ve yapar da. Tek bir kurşunla cezasını kesecektir…Tüm bunlar olurken hiç umulmadık bir şey olacaktır. Melisa hayatının en ağır şokunu yaşayacaktır. Bu saatten sonra bütün dengeler değişecektir.
 
 
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 20. BÖLÜM FRAGMAN

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