Cenk Tosun'dan dev satın alma! 18 milyon TL...

2019 yılında 22.5 milyon Euro’ya, İngiltere ’nin Premier League takımlarından Everton ’a transfer olan Cenk Tosun İstanbul Acarkent’ten ev aldı. Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL’ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun’un zevkine göre yaptırıyor.

İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL’yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralık olarak Beşiktaş ’a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye’de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.

Ocak ayında Everton’da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor. (Hürriyet)