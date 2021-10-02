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Cenk Eren'den Okan Bayülgen'e: Zavallı bücür!
Son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan Influencer’lık üzerine konuşan Okan Bayülgen, sosyal medyadaki fenomenler için “Hepsi çöp, zavallı” dedi. Ünlü şovmeni hedef alan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı: Cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kilitlediğini anlatsak.
Okan Bayülgen, önceki gün katıldığı TV programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medya fenomenlerine "çöp" ve "para kazanmaya çalışan zavallılar" diyen oyuncuya tepkiler sürüyor.