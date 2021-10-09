Cengiz Mete kimdir? MEB’te görevden alınan Cengiz Mete nereye atandı, yeni görevi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yeni atama gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınırken yerine Halil İbrahim Topçu atandı. Söz konusu gelişmenin ardından Cengiz Mete kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Mete nereye atandı, yeni görevi ne? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerine iki isim atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı, yerine Halil İbrahim Topçu atandı. Peki, Cengiz Mete kimdir, nereye atandı?

Cengiz Mete kimdir?

1974 yılında İstanbul’da doğan Genel Müdürümüz Cengiz METE, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da, lise öğrenimini ise Yalova’da tamamladı. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’ne girdi. Üniversite eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yaptı. Meslek yaşamına 1995 yılında öğretmen olarak Van ili Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu’nda başladı. Daha sonra İstanbul ve Yalova İllerinde öğretmenlik görevini sürdürdü.

Öğretmenlik görevlerinden sonra, Yalova Sugören İsmet Koçhan İlköğretim Okulu, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi ve Termal Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda yöneticilik (müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, müdürlük) görevlerinde bulundu.

Öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek, sendika ve spor kulüplerinde; yöneticilik, kuruculuk ve yönetim kurulu üyeliği görevleri yaptı. 2011-2013 yılları arsında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 2013-2014 yılları arasında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2014 tarihinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Cengiz METE, 22 Mart 2016 tarihinden 10 Aralık 2019 tarihine kadar Gaziantep İl Milli Eğitim müdürü olarak görev yaptı.

11 Aralık 2019 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı, yayımlanan Resmi Gazete ile Cengiz görevden alındı.

Cengiz Mete nereye atandı, yeni görevi ne?

Yayımlanan Resmi Gazete Mete Cengiz’in yeni görevi ile ilgili bir detay paylaşılmadı.