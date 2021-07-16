Setten ilk paylaşım geldi!

'Leyla ile Mecnun' dizisinde 'Erdal Bakkal' karakterine hayat veren usta oyuncu Cengiz Bozkurt, setten çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl önce sona ermesine rağmen Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümleri dört gözle beklemeye başladı.

Başrollerini Ali Atay Serkan Keskin , Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği ve Exxen'de yayınlanacağı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

"HİSLER SEKİZ YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI GİBİ"

Şimdilerde çekimleri devam eden 'Leyla ile Mecnun'un setinden yeni kare dizide 'Erdal Bakkal'a hayat veren Cengiz Bozkurt'tan geldi. Rol arkadaşları Ali Atay ve Serkan Keskin'le poz veren Bozkurt, paylaşımına; "Yeni baggaldayız ama her şey aynı. Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi. Tek derdimiz sıccah, onun dışında eğleniyoruz" notunu düştü.