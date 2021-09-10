Çene belirginleştirme yöntemleri nelerdir?

Yüz bölgesinde en fazla dikkat çeken yer çene bölgesidir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu çene belirginleştirme yöntemlerini sizler için anlattı.

Günümüzde çene belirginleştirme yöntemleri oldukça popülerleşen uygulamalardır. Yüz bölgesinin en dikkat çeken kısmı çenedir. Çenenin şekli ve yüzle olan koordinasyonu görünüm için çok önemlidir. Zamanla yaşlanma, genetik faktörler ve kilo alımı çenenin sarkmasına neden olacaktır. Önlem alınmazsa çene sarkması çene bölgesini küçültebilir. Çene bölgesindeki sorunlar kişilerde fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olabilir.

Hangi yöntemler uygulanabilir?

Çene protezi ile yüze profiloplasti yani yeniden profili şekillendirme ameliyatı yapılır. Genel anestezi ile vücuda dost implantlar konulur ve ömür boyu çenede kalabilirler.

Çene törpüleme ise çenenin uzun olduğu durumda ameliyatla kemik yapısının şekillendirilmesidir.

Çok az büyütme gerektiğinde ya da implant işlemi öncesinde çenenin nasıl duracağını görmek isteyenlerde dolgu uygulaması yapılabilir. 15 dakikalık süren bu işlem klinikte yapılmaktadır.

Çene dolgusu oldukça yaygın bir yöntemdir

Çene bölgesindeki hacim küçültme ve yapısal bozuklukların tedavisinde de ilk tercihtir. Bunlara ek olarak; çenenin dışarı çıkmadığı, çenenin düz veya sivri olduğu, çenenin düşük olduğu, çenenin geniş veya dar olduğu ve asimetrinin problem olduğu durumlarda kullanılan yöntemdir.

Çene dolgusu işlemi kişilerin yüz hatlarının belirgin olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygulamadan önce alanında uzman kişilerle bir araya gelinip beklentilerin konuşulması önemlidir.

Çene dolgusu işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılır

Çene dolgusu işlemi sırasında vücuda hyalüronik asit enjekte edilir. Uygulama öncesi kişinin ihtiyacına göre anestezi yapılabilmektedir. Uyuşma sonrası uzman tarafından belirlenen uygun alana dolgu maddesi enjekte edilerek işlem tamamlanır. Uygulama yaklaşık 15 dakika sürer ve etkisi hemen görülür. Ameliyat sonrası morluk ve şişlik yan etkiler olabilir. Buz kompresi ile müdahale edilebilir.

Hyaluüronik asit içeren çene dolgularının kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle birlikte genel kullanım süresi 12-18 aydır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ameliyattan sonraki 4 saat içerisinde makyaj ve yüz masajı yapılmaması gerektiğidir. İlk gün ciltte asitli ürünler kullanmaktan kaçının. Bir hafta boyunca yorucu egzersiz ve terlemeden kaçınılmalıdır. Sıcak duş, Türk hamamı ve sauna gibi ortamlara girilmemesi tavsiye edilmemektedir.