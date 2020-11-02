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Cemre Yaz Tokses'in anne özlemi!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 14:46

Nil Burak’ın oğlu Cemre Yaz Tokses önceki akşam sevgilisi Yaren Şahin’le Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi.


Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokses, anne özlemi çektiğini söyledi: “Ben mimar mühendisiyim. Kıbrıs’ta bir butik otelimiz vardı, onu yıktırdım. Yerine büyük dükkanları olan apart yaptırıyorum. Annem işlerimizi organize etmek için Kıbrıs’a gitti. Pandemi ortaya çıktı, annem orada kaldı. Ne ben gidebiliyorum ne annem gelebiliyor. Çok özledim, anneme hasret kaldım.”
 

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nil burak oğlu cemre yaz tokses
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