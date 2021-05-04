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Cemre Kemer yedi ayda 10 kilo aldı!

04 Mayıs 2021 Salı - 13:54 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 13:54

Aralık 2020’de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, şimdilerde yedi aylık hamile.Kemer,yedi ayda 10 kilo aldı.


Dağılan Hepsi grubunun eski solisti Cemre Kemer, Aralık 2020’de Emre Medina ile evlenmişti. Kemer, hamileliğinde yedinci ayının içinde. Şarkıcının bir kızı olacak.
 
"KİLOLARI DERT ETMİYORUM' 
 
Cemre Kemer “Hamile kaldığım zaman 44 kiloydum. 10 kilo aldım, şimdi 54’üm. Hayatımda hiç 48’in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık. "Sürekli yemek yemek istiyorum. Kiloları da hiç dert etmiyorum” açıklamasında bulundu.
 
BEBEK MÜJDESİ
 
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, hamile olduğunu, "Peki o zaman... Bunu sabah çekmiştim... Önden yine 1 porsiyon ama yandan 1,5..." sözleriyle duyurmuştu.
 
KIZI OLACAK 
 
Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.
 

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