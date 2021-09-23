Cemre Kemer: Ona benzemesi için dua ettim!

Önceki gün Ulus'ta bir şampuan markası ve YouTuber Danla Bilic'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, ünlüleri bir araya getirdi. Geceye Özlem Ada Şahin, Buse Terim, Hazal Filiz Küçükköse, Merve Oflaz, Cemre Kemer ve Cansen Kut gibi çok sayıda isim katıldı.