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Cemre Kemer, kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, geçtiğimiz ay kızı Karla'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızıyla karelerini takipçileriyle paylaşan Kemer, son paylaşımında; minik bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Cemre Kemer, kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren ‘Hepsi’ grubunun eski solisti Cemre Kemer, 4 Temmuz 2021 tarihinde anne olmuştu.
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