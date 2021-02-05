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Cemre Kemer: İki hafta önce bize büyük bir teklif geldi
Hepsi grubu, Gülçin Ergül’ün ayrılmasıyla hayatlarına üç kişi olarak devam etti. Şimdilerde kendilerine farklı yollar çizen gruptan Cemre Kemer, Sabah Günaydın’a samimi açıklamalarda bulundu. Kemer, şöhret yıllarından özel hayatına bilinmeyenlerini anlattı.
Aynı yaşlarda dört genç kızdan oluşan bir grup… Hiç kıskançlık oluyor muydu aranızda? Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin'in nasıl bir arkadaşlığı vardı?
Hiç olmuyordu gerçekten de hep bu soruluyordu. Beraber karar veriyorduk her şeye, oylama ile oluyordu her şey. Nasıl kıskançlık çıksın ki grubun adı Hepsi'ydi zaten eşitlik üzerine kuruluydu sistem.