Cemre Kemer: İki hafta önce bize büyük bir teklif geldi

Aynı yaşlarda dört genç kızdan oluşan bir grup… Hiç kıskançlık oluyor muydu aranızda? Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin'in nasıl bir arkadaşlığı vardı?

Hiç olmuyordu gerçekten de hep bu soruluyordu. Beraber karar veriyorduk her şeye, oylama ile oluyordu her şey. Nasıl kıskançlık çıksın ki grubun adı Hepsi'ydi zaten eşitlik üzerine kuruluydu sistem.