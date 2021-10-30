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Cemre Baysel operasyon geçirdi! 'Sanki hissetmiş gibi beni merak etmişsiniz'
Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Baht Oyunu' dizisinde rol alan oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla alakalı bir paylaşım yaptı. Baysel, birkaç gün önce bir operasyon geçirdiğini ifade etti.
Final yapan 'Baht Oyunu' dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan 22 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel, bir operasyon geçirdi. Oyuncu, yaşadığı süreci de takipçileriyle paylaştı.