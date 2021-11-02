Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım faaliyetlerinden bahsettiği konuşmasında Karadeniz'de tüm büyük marketlerle iş birliği içinde olduklarını belirterek "Son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi. Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki konuşma metninde de aynı ifadelerin kullanıldığı görüldü. Söz konusu açıklamanın ardından Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci hangi partiden? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci kimdir?

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım faaliyetlerinden ve bu amaçla kurulan Gıda Bankası'ndan da bahseden Deveci, İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunabilmek amacıyla Karadeniz'deki tüm büyük marketlerle işbirliği içinde olduklarını belirterek "Marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerin ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz." dedi.

CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin bu açıklamaları, sosyal medyada AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek tarafından gündeme taşındı. Köstek, söz konusu ifadelerin kullanıldığı videoyu paylaşarak "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci hangi partiden?

AYNI İFADELER BELEDİYENİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE YAYINLANDI

Cemil Deveci'nin yaptığı konuşma, Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de yayınlandı. İlgili web sitesinde konuşmanın metne dökülmüş halinde de skandal ifadelerin tıpkı videodaki şekliyle kullanıldığı görüldü.

CEMİL DEVECİ KİMDİR?

Cemil Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat’ta, lise eğitimini Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydoldu. Halen Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nda Kurucu Avukat olarak, serbest avukatlık yapmaktadır.

Deveci, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)’e üye oldu. SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Bir dönem CHP Samsun İl Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Orta derecede Fransızca bilen Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Deveci, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı olarak seçildi.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cemil Deveci CHP’den belediye başkanı seçilmiştir.