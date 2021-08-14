Cemevi saldırganları güvenlik kamerasına böyle yakalandı!

Ali Baba Sultan Cemevi 'nin camları kırılarak zarar verilmişti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası çalışma başlattı. Cemevinin camlarını kıran Erdal Ş. ve Erol B. isimli iki zanlı gözaltına alındı. Pendik Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

SALDIRGANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ellerinde içki poşeti olan iki saldırganın cemevine girdiği anlar görünüyor.

PEKİ SALDIRGANLAR KİM?

Yürütülen soruşturmada, saldırganların mahalleni gençleri olduğu ve kendilerinin de alevi olduğu öğrenildi. Zanlılar Erdal Ş. ve Erol B. yapılan ilk sorgulamalarında, "İçki içmek için cemevi bahçesine girdiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için cemevine girmek istediklerini ancak kapısının kapalı olması nedeniyle camı kırıp içeri girdiklerini, sabah saat 08.00'e kadar burada uyuduklarını daha sonra buradan ayrıldıklarını" söylediler. Saldırganlar camı hangisinin kırdığını ise hatırlamadıklarını söyledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cemevi açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: