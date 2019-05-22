Cemalettin Sarar ve eşine işkence yapanlar tanıdık çıktı! FBI yöntemini kullandılar...

Hem işkenceye hem de soyguna uğrayan Sarar ailesi hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor... Eskişehir'de gerçekleşen olayda SARAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, evlerinde işkence görmüş ve soyguna uğramıştı. Polis ekipleri olayın peşini bırakmadı ve FBI yöntemiyle olayın kilit ismi olan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ı tespit etti. Cemalettin Sarar da ifadesinde tanıdık birisinin bu caniliği yaptığını ifade etmişti; peki hırsızlar 7 güvenlik görevlisi 30 bekçinin olduğu villaya nasıl girdiler? İşte soygunun detayları...

