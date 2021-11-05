Cemalettin Latiç kimdir? Bosna Millî Marşı'nın yazarı Cemalettin Latiç hakkında merak edilenler…

Bosna savaşının lider kadrosundan olan, Aliya İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın da bu bölgeden çıkacağını ifade etti. Süper güçlerin bölgeye büyük çaplı yığınak yaptığını belirten Latiç, "Türkiye, bölgede her açıdan gücünü daha fazla hissettirmeli. Burada olmalı" sözlerine yer verdi. Söz konusu açıklamanın ardından Cemalettin Latiç hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Cemalettin Latiç kimdir?

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, bağımsız ordu, yargı ve vergi düzenlemesine gidecekleri yönünde ayrılıkçı ifadeler kullanması, Bosna Hersek'te tansiyonu yeniden yükseltti. Bosna savaşının lider kadrosundan ve Bosna Millî Marşı'nın yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç, Sırp tarafının gerilimi kasıtlı olarak yükselttiğini ve bölgeyi yeni bir kaosa sürüklemeye çalıştığını söyledi. Latiç "1. ve 2. Dünya Savaşlarının çıkış noktası bu bölge oldu. Şu anda süper güçler bölgeye büyük çaplı yığınak yapıyor. İskeçe, Dedeağaç çıkarmaları, Kosova, Arnavutluk aksında yaşanan kriz, tehlikenin habercisi ve tetikleyici unsurları. Şayet gerilim dozu düşürülemez ise 3. Dünya Savaşı aynı bölgeden çıkar" diye konuştu.

"Sırplar, Montenegro (Karadağ), Kosova, Bosna ve Makedonya'yı içerisine alan coğrafyada Büyük Sırbistan hayali kuruyor" diyen Latiç "Bunun için silah ve cephane yığıyorlar. Şu an itibarıyla katliam için yeterli güce sahip değiller. Yakın vade hesapları kaos üretmek ve gerekli zemini oluşturmak. Avrupa ve Rusya'dan taviz koparmaya ve daha fazla destek almaya çalışıyorlar. Batılılara Avrupa'nın ortasında Boşnak Müslüman varlığını tehdit olarak gösterip ikna etmeye çalışıyorlar. Rusya ise Putin ile birlikte Pan Slav idealini gerçekleştirmeye çalışıyor. Sırpları da sadık müttefik ve bölgeyi dönüştürmekte etkin araç olarak görüyor. Şayet 92-95 döneminde bugünkü Rusya olsa her şey çok başka olurdu." Kelimelerini kullandı. Peki, Cemalettin Latiç kimdir? Bosna Millî Marşı'nın yazarı Cemalettin Latiç hakkında merak edilenler…

Cemalettin Latiç kimdir?

Bosnak Hersek'in Yunus Emresi olarak nitelendirilen Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 1957 yılında Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. Medrese eğitimi alan Latiç, İslami Araştırmalar ve Dünya Edebiyatı alanlarında öğrenim gördü.

Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile 3 yıl hapishanede kalan Latiç, Bosna milli mücadelesinde de önemli görevler üstlenerek, Bosna Hersek milli marşını kaleme aldı.

Saraybosna Üniversitesi'nde tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmakta olan Latiç'in eserleri, geçen ocak ayından itibaren Türkçeye kazandırılmaya başlanarak, "Gel En Sevgili", "Gazi Hüsrev Bey" ve "Çarın Gözleri" adlı kitapları Türk okuyucularla buluştu.