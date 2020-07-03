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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 10:47 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 10:47

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin, haklarında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" ve "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından dava açılan 20 sanığın yargılanmasına başlandı.


İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında yakalama  kararı bulunan firari 20 sanık katılmadı.
 
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı  duruşmada hazır bulundu.
 
İddianamenin özetlenerek okunmasıyla başlayan duruşma, Hatice  Cengiz'in müşteki sıfatıyla ifade vermesiyle devam ediyor.
 
İddianameden
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi  Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 117 sayfalık  iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme  yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed  el-Asiri ve Suud el- Kahtani'nin "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet  çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
 
İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek,  kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı  ile hareket eden, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapan,  bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip  tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda  bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına  aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren sanıklardan Mansur Osman Abu  Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed  M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M.  Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah  M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz  Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih  Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni hakkında  "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı  ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
 

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Orta Doğu Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan
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