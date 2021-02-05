Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresi'ne sunulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Joe Biden yönetiminin Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaklaşımına dair soruyu yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Psaki, "Gizliliği kaldırılan ilgili raporu tam bir şeffaflık içinde Kongre'ye sunmaya hazırlanıyoruz. Bu, bir yasa ve biz de yasayı takip ediyoruz." diye konuştu.

Psaki ayrıca insan hakları konusunda Suudi Arabistan 'a çağrıda bulunarak "Öte yandan siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere Suudi Arabistan 'ın insan hakları karnesini iyileştirmesini umuyoruz." değerlendirmesini yaptı ve Riyad yönetiminin önceki gün iki aktivisti serbest bırakmasının önemli olduğunu belirtti.

Sözcü ayrıca Biden yönetiminin Yemen 'deki politikasını revize ettiğini ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini bu bağlamda da yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

ABD Kongresi tarafından aralık ayında kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nda, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içerisinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı ve kamuya açık bir raporu, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat Komitelerine teslim etmesi öngörülüyordu.

Biden yönetimi söz konusu raporun en hızlı şekilde Kongre'ye teslim edilip kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.