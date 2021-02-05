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Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresi'ne sunulacak

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 22:47 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 22:47

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının kapsamlı raporunun kısa sürede Kongre'ye sunulacağını bildirdi.


Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Joe Biden  yönetiminin Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaklaşımına dair soruyu yanıtladı.
 
Kaşıkçı cinayetinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Psaki,  "Gizliliği kaldırılan ilgili raporu tam bir şeffaflık içinde Kongre'ye sunmaya  hazırlanıyoruz. Bu, bir yasa ve biz de yasayı takip ediyoruz." diye konuştu.
 
Psaki ayrıca insan hakları konusunda Suudi Arabistan'a çağrıda  bulunarak "Öte yandan siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın  insan hakları karnesini iyileştirmesini umuyoruz." değerlendirmesini yaptı ve  Riyad yönetiminin önceki gün iki aktivisti serbest bırakmasının önemli olduğunu  belirtti.
 
Sözcü ayrıca Biden yönetiminin Yemen'deki politikasını revize ettiğini  ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini bu bağlamda da yeniden gözden geçirdiklerini  ifade etti.
 
 ABD Kongresi tarafından aralık ayında kabul edilen Ulusal Savunma  Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nda, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün tasarının  yasalaşmasından sonra 30 gün içerisinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı ve  kamuya açık bir raporu, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat  Komitelerine teslim etmesi öngörülüyordu.
 
Biden yönetimi söz konusu raporun en hızlı şekilde Kongre'ye teslim  edilip kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik  eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir  daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin  parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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