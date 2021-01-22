Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan açıklama!

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın büyük üzüntüyle açıkladığı karar sonrası Cemal Hünal takım arkadaşlarına sarılarak, dakikalarca ağladı.

Snob Magazin 'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, Hünal'ın Survivor 'dan diskalifiye edilmesine sevindi.

Eşini çok özleyen Cangal, Hünal'a kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cangal, "Kocacım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" dedi.

Cemal Hünal ve Lale Cangal çifti 2011 yılında evlendi. Cemal Hünal'ın bu evlilikten Doğan Atilla Hünal adında bir oğlu bulunuyor. Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal'ın kendi adını taşıyan bir mücevher markası bulunuyor.