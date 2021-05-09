Gazetevatan.com » Magazin » Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'ın itirafı olay oldu!
Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'ın itirafı olay oldu!
Survivor'dan sakatlık sebebiyle elenen Cemal Hünal ve Çağrı Atakan itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yarışmaya erken veda eden iki ismin, takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ile ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe sakatlıkları yüzünden erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.